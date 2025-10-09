Анна Седокова осудила современных исполнителей за отношение к женщинам

Певица Анна Седокова рассказала в шоу «УТРО.ТНТ» о своем отношении к молодым исполнителям.

Седокова призналась, что ей не нравятся современные музыканты, которые «не очень круто» обращаются с женщинами. Она отметила, что около 5 лет назад в творчестве рэперов и различных артистов преобладал уничижительный образ дам и отношение к ним как к объекту.

«Я ее там, я ее здесь». И я думаю: «Господи, у тебя еще как будто бы… Никак это у тебя еще не получится. Ты такой малыш, а ты ее «и там, и здесь, и туда»», — поделилась исполнительница.

По словам Седоковой, ей нравятся композиции, в которых прославляется любовь и видно уважительное отношение к девушкам. Она привела в пример творчество Леонида Агутина и Григория Лепса. Артистка призналась, что пять лет назад скучала по песням, где женщина «превозносится на некий пьедестал».

Седокова добавила, что среди молодых исполнителей сейчас только начинается мода на восхваление женщин.

«Здорово, что сейчас все больше песен о любви, это снова становится модно. Спасибо тому же Macan, который как раз эту любовь и превозносит. Он как раз основоположник этой истории, и это круто!» — рассказала певица.

