Создатель RSAC объявил о завершении карьеры артиста

Певец Феликс Бондарев объявил о завершении карьеры артиста и стал продюсером

felixbondarev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Феликс Бондарев сообщил в Telegram-канале, что заканчивает карьеру артиста.

Бондарев не назвал причину ухода из музыки в качестве исполнителя. Певец рассказал, что станет работать продюсером.

«С собственными песнями покончено. Это была моя последняя авантюра. Последняя вспышка затянувшейся молодости. Отныне я — благоразумный и нетребовательный продюсер средней руки», — поделился музыкант.

Бондарев также организовал аукцион по продаже своей электроакустической гитары Fender. Стартовая цена лота — 25 тысяч рублей. Отмечается, что инструмент звучал на всех песнях проектов RSAC, «ЩЕНКИ», «Воллны», где слышна акустическая гитара.

«Получила платиновый статус артиста, прозвучав на всех композициях альбома RSAC x ELLA — Фелла (2019). Прокатилась со мной в мой заключительный тур. Электроника цела, корпус целый, строй держит, культовый статус имеет», — отметил артист.

Феликс Бондарев является основателем музыкальных проектов RSAC, «ЩЕНКИ», «Воллны». Он также работал с участниками групп «Tesla Boy», «Нервы», «СПБЧ», «ПТВП», «ЛСП», «Пошлая Молли», «Serebro».

За свою музыкальную карьеру Бондарев сделал фиты с такими артистами, как Елка, Лолита Милявская, СД, «Пасош», «IOWA», «Обе две», «Барто», «Макулатура», «Сансара».

Ранее сообщалось, что Валерия могла петь «Губки бантиком».