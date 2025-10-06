На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван лидер российского кинопроката

Фильм «Август» остался лидером российского кинопроката
true
true
true
close
Кадр из фильма «Август»

Военный триллер «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины», вторую неделю подряд возглавил российский кинопрокат, заработав 190,8 млн рублей за минувший уикенд. Это следует из данных портала kinobusiness.com.

На втором месте по-прежнему находится лента французского режиссера Люка Бессона «Дракула». Она собрала 114 млн рублей.

Тройку замыкает комедия Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект», которая заработала 38 млн рублей.

Фильм «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева вышел в широкий кинопрокат 25 сентября. Сергей Безруков исполнил в картине главную роль капитана Алехина, а Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Таманцева. Лента рассказывает о группе СМЕРШ, которая должна найти диверсантов в Шиловичском лесу.

Как заявлял Безруков, Кологривый создал свою лучшую киноработу в фильме «Август». По его словам, она «действительно получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о семи новых российских фильмах, на которые стоит обратить внимание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами