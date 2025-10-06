Назван лидер российского кинопроката

Военный триллер «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины», вторую неделю подряд возглавил российский кинопрокат, заработав 190,8 млн рублей за минувший уикенд. Это следует из данных портала kinobusiness.com.

На втором месте по-прежнему находится лента французского режиссера Люка Бессона «Дракула». Она собрала 114 млн рублей.

Тройку замыкает комедия Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект», которая заработала 38 млн рублей.

Фильм «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева вышел в широкий кинопрокат 25 сентября. Сергей Безруков исполнил в картине главную роль капитана Алехина, а Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Таманцева. Лента рассказывает о группе СМЕРШ, которая должна найти диверсантов в Шиловичском лесу.

Как заявлял Безруков, Кологривый создал свою лучшую киноработу в фильме «Август». По его словам, она «действительно получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций».

