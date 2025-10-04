«Мадонна тоже так делала»: Kristina Si поддержала Крида на фоне скандального концерта

Певица Kristina Si выступила в поддержку Егора Крида после концерта в Москве

Певица Kristina Si в разговоре с «Газетой.Ru» на вечеринке, посвященной дню рождения звезды «Фабрики звезд» Иракли, рассказала о своем отношении к резонансному выступлению Егора Крида в «Лужниках».

«Это часть творчества, ничего не вижу в этом такого. Мадонна в свое время тоже делала провокационные концерты, и ее за это ругали, но это эпатаж. Для артиста это нормально», — заявила певица.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что на мероприятии танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал. Впоследствии глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене.

