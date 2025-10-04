На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мадонна тоже так делала»: Kristina Si поддержала Крида на фоне скандального концерта

Певица Kristina Si выступила в поддержку Егора Крида после концерта в Москве
true
true
true
close
Пресс-служба/Звук и STUDIO 21

Певица Kristina Si в разговоре с «Газетой.Ru» на вечеринке, посвященной дню рождения звезды «Фабрики звезд» Иракли, рассказала о своем отношении к резонансному выступлению Егора Крида в «Лужниках».

«Это часть творчества, ничего не вижу в этом такого. Мадонна в свое время тоже делала провокационные концерты, и ее за это ругали, но это эпатаж. Для артиста это нормально», — заявила певица.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что на мероприятии танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал. Впоследствии глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене.

Ранее экс-возлюбленная Егора Крида ответила на критику, что вышла замуж за «старого с деньгами».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами