«Пришлось работать»: Зверев рассказал, что выступал в день похорон близкого человека

Стилист и певец Сергей Зверев в разговоре с «Газетой.Ru» на международной ежегодной премии RB рассказал, c какими сложностями ему пришлось сталкиваться в ходе своей творческой карьеры.

«Похороны, а в этот день у меня выступление. Я ничего не могу отменить, перенести. Такое обстоятельство, что я не могу. Мы до этого получили гонорар, уже потратили. Пришлось работать, я отработал все. Потом, конечно, у меня истерика была. Но никого не подвел. Раньше я удивлялся, как так можно. Сейчас это меня коснулось, это такая работа», — поделился Зверев.

Стилист Сергей Зверев начал свою певческую карьеру в 2006 году, записав трек «Алла». В 2007 году он выпустил первый полноценный сольный альбом «Звезда в шоке».

Ранее Рудковская рассказала о связи с сыном Сергея Зверева.