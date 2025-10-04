Зверев высказался об уехавших из России артистах

Стилист Сергей Зверев сообщил, что два его племянника погибли на СВО

Стилист Сергей Зверев в разговоре с «Газетой.Ru» на международной ежегодной премии RB высказался о звездах, покинувших Россию после начала СВО.

«Я однозначно не могу ответить, потому что надо смотреть каждого отдельно. Каждый — это своя история, своя ситуация, поэтому всех рассматривать под одну гребенку нельзя. Надо каждого индивидуально смотреть, решать вопросы», — заявил Зверев.

Также стилист подчеркнул, что 2025 год оказался тяжелым для его семьи: «Потери были. У меня в этом году два племянника на СВО на задании погибли, защищая Родину».

Ранее сообщалось, что сын Сергея Зверева намерен стать инвалидом ради квартиры за 40 млн рублей.