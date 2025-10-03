На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участник Comedy Club возмутился словами иноагентки о России: «Какая-то чушь уже»

Комик Ксенофонтов назвал чушью слова Горалик о том, что в РФ собаки едят детей
Metametrica/RuTube

Участник шоу Comedy Club Дмитрий Ксенофонтов в беседе с Rutube-каналом Metametrica возмутился якобы бедственным положением россиян.

Поводом для критики стали слова писательницы Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом) о том, что большинство россиян живет за чертой бедности, а бродячие собаки якобы нападают на детей.

«Меня это взбесило. Как можно на серьезных щах говорить такие вещи, которые так легко проверить? Мы же знаем, что это неправда. Зачем так говорить? Это просто какая-то чушь уже», — возмутился юморист.

До этого Ксенофонтов выложил ролик, где в сатирической форме обыграл абсурдные заявления Горалик. Комик с иронией рассказал о своих планах «притвориться собакой и съесть пару детей», а также пошутил над утверждениями о бедности россиян. Он отметил, что может позволить себе «съесть собаку» только дважды в неделю, а «Пятерочку» назвал «магазином для олигархов».

«Тут в основном одни бабки, что неудивительно. Они же как-то отправляют мошенникам по 50 млн рублей», — добавил он с сарказмом.

Дмитрий Ксенофонтов — российский юморист, родившийся 24 июля 1991 года. Он является резидентом Comedy Club на телеканале ТНТ.

Ранее актриса Чулпан Хаматова призналась, что Рига стала для нее домом.

