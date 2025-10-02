На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сергей Безруков о романсе в исполнении Кологривого: «Для многих будет открытием»

Актер Безруков: Кологривый прекрасно исполняет романсы
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Никита Кологривый может отлично исполнять романсы. Об этом «Пятому каналу» на театрализованном концерте к 130-летию поэта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь» заявил народный артист России Сергей Безруков.

«Для многих будет открытием, как поет Никита Кологривый. (Он — Прим. ред.) Великолепно исполнил романс «Заметался пожар голубой…», — признался актер.

По данным телеканала, актер уже пел песни. Так, например, в августе 2025 года он записал композицию группы «Руки Вверх!» «Лишь о тебе мечтая» для нового кинопроекта, в январе 2025-го — выступил на ежегодной премии «Своя колея» и исполнил песню Владимира Высоцкого «Ах, откуда у меня грубые замашки».

В конце сентября Сергей Безруков говорил, что Никита Кологривый создал свою лучшую киноработу в новом фильме «Август». По его словам, она «действительно получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций».

Военный триллер «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова, вышел в широкий прокат 25 сентября. Сергей Безруков исполнил в картине главную роль капитана Алехина, а Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Таманцева. Фильм рассказывает о группе СМЕРШ, которая должна найти диверсантов в Шиловичском лесу.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый вышел на красную дорожку с бывшей женой и дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами