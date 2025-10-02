Сергей Безруков о романсе в исполнении Кологривого: «Для многих будет открытием»

Актер Никита Кологривый может отлично исполнять романсы. Об этом «Пятому каналу» на театрализованном концерте к 130-летию поэта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь» заявил народный артист России Сергей Безруков.

«Для многих будет открытием, как поет Никита Кологривый. (Он — Прим. ред.) Великолепно исполнил романс «Заметался пожар голубой…», — признался актер.

По данным телеканала, актер уже пел песни. Так, например, в августе 2025 года он записал композицию группы «Руки Вверх!» «Лишь о тебе мечтая» для нового кинопроекта, в январе 2025-го — выступил на ежегодной премии «Своя колея» и исполнил песню Владимира Высоцкого «Ах, откуда у меня грубые замашки».

В конце сентября Сергей Безруков говорил, что Никита Кологривый создал свою лучшую киноработу в новом фильме «Август». По его словам, она «действительно получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций».

Военный триллер «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова, вышел в широкий прокат 25 сентября. Сергей Безруков исполнил в картине главную роль капитана Алехина, а Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Таманцева. Фильм рассказывает о группе СМЕРШ, которая должна найти диверсантов в Шиловичском лесу.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый вышел на красную дорожку с бывшей женой и дочерью.