Чулпан Хаматова о карьере: «Мне не так много осталось»

Актриса Чулпан Хаматова: мне не так много осталось как актрисе
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что осталась в Риге, которая находится на расстоянии от главных мировых театральных центров, не из-за профессиональных перспектив. Об этом знаменитость сообщила в интервью изданию «Зима».

Артистка уточнила, что не стремится к международной славе, поэтому ее не пугает риск отсутствия возможностей для построения «серьезной карьеры» в Латвии.

«Я думаю, что мне не так много осталось. Половина жизни прошла. А может, и больше. То, что предстоит, я хочу проживать, получая максимум удовольствия и радости», — поделилась Хаматова.

Знаменитость подчеркнула, что профессия актрисы не может принести огромных денег «по определению» — и она компенсирует это моральным удовлетворением и радостью. Также Хаматова призналась, что давно не боится участвовать в спектаклях на неродном языке: в ее багаже выступления и на немецком, и на английском, и на латышском языках.

Хаматова уверена, что особенность актерской профессии в том, что она не связана с языком — со сцены транслируются «не слова, а смыслы, чувства, переживания».

«Сегодня я иногда забываю, что играю на чужом языке, и полностью перестраиваюсь на другую волну. Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет. Во всяком случае, это был бы совсем другой спектакль», — заявила она.

Ранее стало известно, что актеру Садальскому запретили въезд в Латвию.

