Умерла актриса Римма Белякова

Актриса Римма Белякова ушла из жизни в возрасте 88 лет

Народная артистка России, актриса, театральный педагог Римма Белякова ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

«Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память у многих поколений зрителей и учеников», — говорится в сообщении.

В консерватории добавили, что информация о времени прощания будет объявлена дополнительно.

Белякова родилась 2 февраля 1937 года в Куйбышевской области. Будущая актриса окончила школу-студию МХАТ в 1961 году. После этого она начала работу в Смоленском драматическом театре. В культурном учреждении актриса проработала до 1968 года, после чего перешла в Саратовский академический театр драмы. На его сцене Белякова создала более 40 образов.

Актриса начала карьеру театрального педагога в 1970 году. Сперва она работала в Саратовском театральном училище, а с 1985 года возглавила кафедру мастерства актера. В 1993 году Белякова получила звание профессора.

