«Прихожу в себя после сложных отношений»: Лазарева раскрыла, почему не состоит в отношениях

Актриса Лазарева заявила, что до сих пор приходит в себя после развода с Шацем

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что на данный момент не состоит в отношениях, поскольку не нуждается во второй половинке. Об этом знаменитость рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не понимаю, почему у меня он [мужчина] должен быть. Мне прекрасно и хорошо одной», — призналась Лазарева, добавив: «Я, видимо, сейчас прихожу в себя от предыдущих сложных отношений. Мне пока очень комфортно без мужчины».

Телеведущая Татьяна Лазарева была замужем дважды: с первым супругом – бизнесменом Александром Друговым – она прожила всего около месяца в 1991 году. Спустя четыре года, в 1995-м, у Лазаревой родился сын Степан, чей отец, как она признавалась, «испарился» сразу после появления ребенка.

В 1998 году Лазарева узаконила отношения с шоуменом Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом). В этом браке родились две дочери: Софья (1998 года рождения) и Антонина (2006). В декабре 2022 года Шац сообщил о расставании с супругой, а в январе 2024 года Татьяна официально подтвердила развод с мужем.

Сейчас ведущая проживает в Испании, куда переехала в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине.

