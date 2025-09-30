На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Очистилась — и нюхаю росу»: Анфису Чехову регулярно «чистят» от негатива

Актриса Анфиса Чехова заявила, что регулярно чистится у экстрасенса от негатива
true
true
true
close
achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что участница проекта «Битва экстрасенсов» помогла ей справиться с депрессивным состоянием. Об этом сообщает «СтарХит», ссылаясь на подкаст продюсера Иващенко и психолога Ганеевой.

После рождения сына Анфиса начала вести блог и через год-полтора столкнулась с необъяснимой депрессией. Телеведущая вспомнила, что в то время жизнь ей была не мила: она ни в чем не видела радости, все было плохо. Знаменитость решила справиться с ситуацией с помощью финалистки российского телешоу о магах.

«Экстрасенс сказала, что у меня много стороннего негатива, то есть люди смотрят на меня, завидуют, злятся, проклинают. Словом, я будто бы час у психолога побывала», — вспомнила Чехова.

Телеведущая заявила, что после работы с экстрасенсом она стала прежней, и теперь звезда регулярно проходит эзотерические практики очищения.

«Медийным людям нужно очищаться. <…> Стоит мне почиститься, я уже нюхаю росу на цветочках, становлюсь собой», — заявила она.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющие себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вёл актёр Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер.

Ранее продюсер Дворцов объяснил, почему Леди Гага мечтает приехать с концертом в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами