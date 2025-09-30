«Очистилась — и нюхаю росу»: Анфису Чехову регулярно «чистят» от негатива

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что участница проекта «Битва экстрасенсов» помогла ей справиться с депрессивным состоянием. Об этом сообщает «СтарХит», ссылаясь на подкаст продюсера Иващенко и психолога Ганеевой.

После рождения сына Анфиса начала вести блог и через год-полтора столкнулась с необъяснимой депрессией. Телеведущая вспомнила, что в то время жизнь ей была не мила: она ни в чем не видела радости, все было плохо. Знаменитость решила справиться с ситуацией с помощью финалистки российского телешоу о магах.

«Экстрасенс сказала, что у меня много стороннего негатива, то есть люди смотрят на меня, завидуют, злятся, проклинают. Словом, я будто бы час у психолога побывала», — вспомнила Чехова.

Телеведущая заявила, что после работы с экстрасенсом она стала прежней, и теперь звезда регулярно проходит эзотерические практики очищения.

«Медийным людям нужно очищаться. <…> Стоит мне почиститься, я уже нюхаю росу на цветочках, становлюсь собой», — заявила она.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющие себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вёл актёр Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер.

