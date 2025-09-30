Тру-крайм и история: стало известно, какие подкасты слушают россияне в 2025 году

МТС Музыка: популярность тру-крайм подкастов выросла на 77% за год в России

В России значительно вырос интерес к подкастам за последний год — их прослушивания увеличились более чем на половину. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса МТС Музыка.

Сервис провел исследование, посвященное Международному дню подкастов, который отмечается 30 сентября. Анализ проводился с 1 января по 22 сентября 2025 года, а затем сравнивался с аналогичным прошедшим периодом.

Аналитики выяснили, что самым востребованным жанром у россиян стала «история», а за ней следуют подкасты «для всей семьи», «наука и образование» и «юмор». Примечательно, что исследование продемонстрировало стремительное развитие жанра тру-крайм, который не только вошел в топ-5 популярных категорий, но и продемонстрировал впечатляющий рост более чем на 77%.

В пятерку самых прослушиваемых подкастов вошли MINAEV LIVE от Сергея Минаева, Big StandUP, документальный проект «Интересные истории из жизни людей», «ХРУМ или Сказочный Детектив» и «Страшные? Истории».

Подкасты особенно популярны среди мужчин, которые составляют две трети аудитории. Наибольшую активность проявляют миллениалы в возрасте от 25 до 41 года, а наименьшую — бумеры (59-81 лет) и зумеры (14-24 лет).

Ранее Сергей Безруков назвал лучшую роль Никиты Кологривого.