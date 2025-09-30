На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о расставании Николь Кидман и Кита Урбана

TMZ: Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака
Javier Rojas/Prensa

Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

Они сообщили, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.

Как отмечают источники, решение о разрыве было принято только одной стороной, актриса хотела сохранить брак.

«Кит приобрел собственное жилье в Нэшвилле и съехал из их семейного дома», — говорится в материале.

При этом пока нет информации, состоится ли официальный развод знаменитостей.

19 сентября стало известно, что актриса Моника Беллуччи рассталась с режиссером Тимом Бертоном.

Они встречались два года. Впервые об их романе заговорили в марте 2023 года после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером. Артистка публично призналась ему в любви.

Ранее Николь Кидман снялась со своей 17-летней дочерью.

