«Никаких правил»: Макконахи рассказал, почему восемь лет не общался с матерью

Актер Макконахи не говорил с матерью восемь лет из-за ее интервью

Голливудский актер Мэттью Макконахи рассказал, почему восемь лет на общался с матерью. Его цитирует People.

55-летний обладатель «Оскара» находится в хороших отношениях со своей 93-летней матерью Кей, однако так было не всегда.

«У нас был примерно восьмилетний период, когда мне приходилось коротко говорить с ней по телефону по воскресеньям, потому что она рассказывала журналистам слишком много. В воскресенье я признавался в чем-нибудь в беседе с сыном и мамой, а во вторник читал об этом в новостях», — говорит он.

По словам актера, к охлаждению отношений привело одно из интервью Кей — она показала репортерам дом, где он провел детство, и показала его вещи. Когда Макконахи позвонил, чтобы возмутиться, мама призналась, что не ожидала, что он увидит передачу.

«Потом мои положение и известность стали достаточно стабильными, и я подумал: «Знаете что? Мама может говорить все, что ей заблагорассудится. Мы посещали красные дорожки, и она спрашивала: «Есть какие-нибудь правила?» Я отвечал: «Вообще никаких правил». Говори все, что хочешь», — вспоминает актер.

