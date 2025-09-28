Долина раскрыла, что ее связывало с Таничем

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что поэт-песенник Михаил Танич был важной фигурой в ее жизни. Ее слова передает «Пятый канал».

«Мне его не хватает еще по-человечески, потому у меня папа очень рано ушел, ему было всего 58. И мне Михаил Исаевич заменил отца», — поделилась артистка.

По словам Долиной, она часто жила в доме Танича. Она отметила, что поэт был очень мудрым человеком. Певица отметила, что самое большое количество исполненных ею песен спето на стихи артиста.

Долина отметила, что Танич не задавал «глупых вопросов». К примеру, о чем написать ей стихи.

«О чем мы обычно поем? Они просто бывают разные, эти стихи. Любовь — самое важное, что есть в нашей жизни. Напиши, покажи мне… Михаил Исаевич никогда не задавал мне вопросов. Он просто в разговоре, в беседе нашей очередной на следующий день появлялись стихи. Мне его очень не хватает», — рассказала исполнительница.

