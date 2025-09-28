На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стрелец об обвинениях Собчак: «Лестно»

Блогерша Стрелец ответила, что ее пост об интервью не был посвящен Собчак
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Блогерша Надежда Стрелец в Telegram-канале ответила Ксении Собчак на ее обвинения.

Стрелец отметила, что в ее изначальном посте не было упоминания Собчак. Она уверила, что ее публикация не была посвящена телеведущей. По словам блогерши, она написала про свой опыт и создание безопасного пространства для своих героев.

«Если человек видит себя в сообщении, где его не упоминали, что это может значить? Сложно сказать. У кого что болит, тот о том и говорит», — поделилась блогерша.

По словам Стрелец, у каждого интервью свой путь, своя аудитория и своя суперсила.

«Моя (суперсила) — брать не самые хайповые интервью, гарантирующие комфорт моим героям. В отличие от коллеги, я не называю ее работы бездарными и не делаю публичных комментариев о проблемах ее героев. Этим неоднократно занимались они сами — например, упоминаемая выше Елена Блиновская, которая на все последующие интервью ходила, чтобы оправдаться за то самое интервью», — рассказала знаменитость.

Как отметила Стрелец, ей лестно, что Собчак считает ее ресурсным и влиятельным человеком, способным создать определенный имидж телеведущей.
Стрелец уточнила, что у нее есть частное мнение по разным вопросам, которое она не транслирует на публику.

Ранее Собчак обвинила Стрелец в распускании слухов о ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами