Стрелец об обвинениях Собчак: «Лестно»

Блогерша Стрелец ответила, что ее пост об интервью не был посвящен Собчак

Блогерша Надежда Стрелец в Telegram-канале ответила Ксении Собчак на ее обвинения.

Стрелец отметила, что в ее изначальном посте не было упоминания Собчак. Она уверила, что ее публикация не была посвящена телеведущей. По словам блогерши, она написала про свой опыт и создание безопасного пространства для своих героев.

«Если человек видит себя в сообщении, где его не упоминали, что это может значить? Сложно сказать. У кого что болит, тот о том и говорит», — поделилась блогерша.

По словам Стрелец, у каждого интервью свой путь, своя аудитория и своя суперсила.

«Моя (суперсила) — брать не самые хайповые интервью, гарантирующие комфорт моим героям. В отличие от коллеги, я не называю ее работы бездарными и не делаю публичных комментариев о проблемах ее героев. Этим неоднократно занимались они сами — например, упоминаемая выше Елена Блиновская, которая на все последующие интервью ходила, чтобы оправдаться за то самое интервью», — рассказала знаменитость.

Как отметила Стрелец, ей лестно, что Собчак считает ее ресурсным и влиятельным человеком, способным создать определенный имидж телеведущей.

Стрелец уточнила, что у нее есть частное мнение по разным вопросам, которое она не транслирует на публику.

Ранее Собчак обвинила Стрелец в распускании слухов о ней.