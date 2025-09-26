Звезда «Битвы экстрасенсов» попал в «Ромео и Джульетту»

В Москве в театре «Особняк Дашков 5» состоялась премьера иммерсивного спектакля «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба театра.

Одним из гостей премьеры стал Олег Шепс — медиум, эзотерик и победитель «Битвы экстрасенсов».

«Это похоже на опыт, когда смотришь на картинку и хочешь туда попасть. Шоу похоже на квест и то, что известный сюжет в новой подаче — это круто», — поделился впечатлениями шоумен.

Также гостями вечера стали Эммануэль Турецкая, Дина Саева, Елена Борщева и другие.

В новом шоу история о любви разворачивается в России 1990-х и 2000-х годов. Режиссерами выступили ведущие хореографы проекта «Танцы на ТНТ» Гарик Рудник и Алексей Карпенко. Спектакль идет в разных комнатах Особняка и дает зрителям свободу перемещения и возможность интерпретировать происходящее по-своему.

