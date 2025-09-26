«Сдерживает лишь страх»: продюсер Клюкин раскрыл, что мешает зарубежным артистам вернуться в РФ

Многие зарубежные артисты готовы возобновить гастрольную деятельность в России, но главным сдерживающим фактором остается страх «отмены» со стороны западных коллег и СМИ. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель компании J Group и продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.

«Конструкция «изоляции», сформированная на фоне негативной повестки, уже не выглядит столь устойчивой. Я общаюсь со многими промоутерами, и ответ один и тот же: западные артисты давно готовы и хотят возобновить гастрольные поездки в Россию в полном объеме, их сдерживает лишь страх «отмены». С каждым днем будет появляться все больше артистов, которых не пугает этот институт, и они будут выступать там, где считают нужным», — заявил он.

Директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили, в свою очередь, отметил, что российский рынок показывает стабильный интерес публики к живым выступлениям зарубежных звезд.

«Мы рады, что Джейсон Деруло, Tyga и другие мировые исполнители включают Россию в свой гастрольный график. Например, Akon сумел собрать солдаут, а на предстоящий концерт Джейсона Деруло билеты практически распроданы. Это показывает, что спрос на живые выступления иностранных артистов стабильно высок», — подчеркнул эксперт.

По словам продюсера фестиваля «Дикая мята» Клюкина, уход западных исполнителей с российского рынка не стал катастрофой. Напротив, именно в этот период внимание промоутеров и публики в большей степени сосредоточилось на отечественных музыкантах. В результате независимая сцена начала стремительно развиваться, а новые артисты получили шанс заявить о себе на крупных площадках.

«Здесь прекрасные залы в невероятно красивых городах, блестящие промоутеры, благодарная и платежеспособная публика, а также профессиональные технические группы — то есть все, чтобы исполнители любого масштаба и национальности чувствовали себя комфортно», — резюмировал эксперт.

Ранее Lil Pump анонсировал новый визит в Россию.