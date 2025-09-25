На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыта дата выхода фильма «Сущность» с Камбербэтчем в России

Хоррор «Сущность» с Камбербэтчем выйдет в России 20 ноября 2025 года
World Pictures

Премьера психологического хоррора «Сущность», где главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч, состоится 20 ноября 2025 года в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в кинопрокатной компании World Pictures.

Среди других звезд, задействованных в ленте, — Джесси Кейв, известная по серии фильмов о Гарри Поттере, Дэвид Тьюлис («Мальчик в полосатой пижаме»), Сэм Спруэлл («Фарго», «Дюна: Пророчество»), Винетт Робинсон («Черное зеркало»), Лео Билл («Джейн Остин») и другие.

В центре сюжета — история иллюстратора, потерявшего жену и вынужденного в одиночку воспитывать двоих детей. Его жизнь кардинально меняется, когда с его картин сходит мистическое существо в облике ворона, становясь проводником через горе и отчаяние.

Фильм снят на основе романа Макса Портера «Горе — это штука с перьями», который, среди прочего, уже был успешно адаптирован для театральной сцены.

Мировая премьера фильма «Сущность» состоялась на престижном фестивале «Сандэнс», где картина получила высокие оценки критиков. Эксперты The Hollywood Reporter и Variety подчеркнули удачный баланс в фильме между психологической драмой и элементами хоррора.

