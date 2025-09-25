«Просто горю в аду»: Брухунова страдает из-за самочувствия

Блогерша Татьяна Брухунова пожаловалась своим подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на тяжелое состояние здоровья из-за резкой смены погоды.

«Уже третий день мучаюсь от головной боли. Не знаю, как вы, мои метеозависимые дружочки, но я просто горю в аду»,— заявила она.

Брухунова призналась, что из-за плохого самочувствия даже проспала запланированное посещение поликлиники.

«Надеюсь, что в ближайшее время это закончится, потому что, в противном случае, я даже не знаю, как вообще существовать. Чудовищная холодная погода, настоящий октябрь», — возмутилась жена Петросяна.

18 сентября стало известно, что Евгений Петросян отпраздновал 80-летие в элитной усадьбе «Времена года» на озере Наговье. Аренда усадьбы на четыре дня обошлась юмористу в 350 тыс. рублей.

Артист отпраздновал 80-летие с женой Татьяной Брухуновой и младшими детьми. Праздничный ужин прошел в ресторане на территории усадьбы. Позже юморист вместе с семьей посетил ферму.

Позднее Брухунова опровергла в Instagram слухи о том, что якобы нарушила закон, разместив в личном блоге рекламу отеля, где отдыхала с супругом.

