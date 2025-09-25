17-летний сын Мэттью Макконахи о карьере в кино: «Добился всего благодаря отцу»

17-летний Леви Макконахи, сын известного голливудского актера Мэттью Макконахи, поделился своими впечатлениями о работе в фильме «Пропавший автобус» c отцом. Его слова передает издание People.

По словам начинающего артиста, самым сложным для него стали съемки драматического эпизода ссоры с отцом. Ему далось это с трудом, поскольку в реальной жизни мальчик поддерживает с родителем хорошие отношения, подобные конфликты им не свойственны. Но в целом, отметил Макконахи, он получил удовольствие от съемочного процесса.

Также наследник звезды не стал скрывать, что осознает преимущества, которые дает ему известная фамилия, но реалистично оценивает ситуацию.

«Не могу сказать, что на меня давит статус «сына Мэттью Макконахи». И я понимаю, что люди будут говорить: «Ты добился всего только благодаря отцу». Но здесь важно: родственные связи открывают двери, а дальнейший успех зависит исключительно от твоих усилий и таланта», — заявил он.

Мэттью Макконахи, в свою очередь, отметил, что старается подготовить сына к жизни в публичном пространстве — помочь выработал собственный путь, который позволит молодому человеку сохранить индивидуальность в условиях постоянного внимания общественности.

«Важно научиться отличать правду от лжи, сохранять заземленность и развивать интуицию. Важно, чтобы он сам определял, кто он есть и кем становится. Актерское мастерство может стать частью пути, но оно не должно быть его единственной идентичностью», — подчеркнул артист.

Леви Алвес Макконахи — старший ребенок Мэттью Макконахи и Камила Алвес, которые связали себя узами брака в 2012 году. У пары также есть сын Ливингстон и дочь Вида.

