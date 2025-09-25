На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

17-летний сын Мэттью Макконахи о карьере в кино: «Добился всего благодаря отцу»

Сын Макконахи Леви заявил, что статус звездного ребенка открывает двери в кино
true
true
true
close
Ari & Louise/People

17-летний Леви Макконахи, сын известного голливудского актера Мэттью Макконахи, поделился своими впечатлениями о работе в фильме «Пропавший автобус» c отцом. Его слова передает издание People.

По словам начинающего артиста, самым сложным для него стали съемки драматического эпизода ссоры с отцом. Ему далось это с трудом, поскольку в реальной жизни мальчик поддерживает с родителем хорошие отношения, подобные конфликты им не свойственны. Но в целом, отметил Макконахи, он получил удовольствие от съемочного процесса.

Также наследник звезды не стал скрывать, что осознает преимущества, которые дает ему известная фамилия, но реалистично оценивает ситуацию.

«Не могу сказать, что на меня давит статус «сына Мэттью Макконахи». И я понимаю, что люди будут говорить: «Ты добился всего только благодаря отцу». Но здесь важно: родственные связи открывают двери, а дальнейший успех зависит исключительно от твоих усилий и таланта», — заявил он.

Мэттью Макконахи, в свою очередь, отметил, что старается подготовить сына к жизни в публичном пространстве — помочь выработал собственный путь, который позволит молодому человеку сохранить индивидуальность в условиях постоянного внимания общественности.

«Важно научиться отличать правду от лжи, сохранять заземленность и развивать интуицию. Важно, чтобы он сам определял, кто он есть и кем становится. Актерское мастерство может стать частью пути, но оно не должно быть его единственной идентичностью», — подчеркнул артист.

Леви Алвес Макконахи — старший ребенок Мэттью Макконахи и Камила Алвес, которые связали себя узами брака в 2012 году. У пары также есть сын Ливингстон и дочь Вида.

Ранее Чарли Шин раскрыл секрет привлекательности вопреки пережитой зависимости и болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами