Михаил Галустян рассказал, кто его раздражает в «Звездах в джунглях»

Телеведущий Галустян заявил, что тяжело работать с артистами со звездной болезнью

Ведущий шоу «Звезды в джунглях» и комик Михаил Галустян рассказал в беседе с изданием «СтарХит», какие участники его раздражают.

Галустян признался, что ему тяжело работать с участниками, у которых есть звездная болезнь. По словам телеведущего, такие артисты думают, что «все им должны».

«Говорят: «Покормите, принесите, подайте, давайте переснимем», — рассказал шоумен.

Галустян отметил, что он и его соведущая Ольга Бузова не реагируют на капризы артистов. Они стараются не вступать в конфликт со звездами.

Комик также рассказал об атмосфере на всех этапах съемки «Звезд в джунглях».

«Сначала все веселые приезжают, в середине все грустные и злые, а потом они очищаются как будто, проходят некую трансформацию. Выходят из проекта просветленными и, несмотря на все распри, дружными остаются», — поделился артист.

В прошлом сезоне «Звезд в джунглях» произошел скандал. Женатый артист Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте. Он также целовался с певицей Бьянкой на проекте. По словам артиста, он был огорчен и разочарован своим недостойным поступком.

