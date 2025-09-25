На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Михаил Галустян рассказал, кто его раздражает в «Звездах в джунглях»

Ведущий шоу «Звезды в джунглях» и комик Михаил Галустян рассказал в беседе с изданием «СтарХит», какие участники его раздражают.

Галустян признался, что ему тяжело работать с участниками, у которых есть звездная болезнь. По словам телеведущего, такие артисты думают, что «все им должны».

«Говорят: «Покормите, принесите, подайте, давайте переснимем», — рассказал шоумен.

Галустян отметил, что он и его соведущая Ольга Бузова не реагируют на капризы артистов. Они стараются не вступать в конфликт со звездами.

Комик также рассказал об атмосфере на всех этапах съемки «Звезд в джунглях».

«Сначала все веселые приезжают, в середине все грустные и злые, а потом они очищаются как будто, проходят некую трансформацию. Выходят из проекта просветленными и, несмотря на все распри, дружными остаются», — поделился артист.

В прошлом сезоне «Звезд в джунглях» произошел скандал. Женатый артист Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте. Он также целовался с певицей Бьянкой на проекте. По словам артиста, он был огорчен и разочарован своим недостойным поступком.

Ранее жена Natan призвала женщин не винить себя в изменах мужа.

