Певица Елка поучаствует в фильме о фиксиках

Певица Елка (Елизавета Иванцив – настоящее имя) примет участие в полнометражном мультфильме «Фиксики и инопланетяне». Об этом ТАСС сообщил режиссер Борис Чертков.

Елке досталась роль любопытной инопланетянки Юны. Юмористка Ольга Картункова сыграет главную антагонистку — телепродюсера Жанну Экрановну.

По сюжету картины, на Землю прилетают инопланетяне, чтобы установить с людьми мирный контакт. Они меньше фиксика во столько раз, во сколько фиксик меньше человека. Люди не замечают инопланетян, и фиксики должны стать связующим звеном между людьми и крохотными пришельцами.

На производство новых «Фиксиков» потратят 350 млн руб., их планируют снять за три года и выпустить на экраны в декабре 2026 года.

В мае 2023 года российская компания «Рики» заключила соглашение о дистрибуции пятого сезона «Фиксиков» в Китае. Впервые проект показали в той стране в 2015 году, после чего на платформах продолжили выходить новые эпизоды проекта.

Ранее сообщалось, что Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и «Машу и Медведя» считают угрозой нацбезопасности Украины.