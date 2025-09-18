Отец Регины Тодоренко попал в реанимацию с дырой в легком

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что ее отца госпитализировали в реанимацию

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Telegram-канале, что ее отца госпитализировали в реанимацию.

По словам Тодоренко, у родителя дыра в легком и два сломанных ребра. Его отправили в больницу прямо после рыбалки. Как отметила блогерша, в реанимацию также попала ее подруга на 33-й неделе беременности.

«А я тут стараюсь держать позитив, потому что внутри меня сидит моё пятикилограммовое чудо, которое, между прочим, уже могло бы арендовать отдельную квартиру, но продолжает жить у меня в животе, хотя уже пришла пора встречаться», — призналась телеведущая.

28 апреля певица Валерия проговорилась о беременности Регины Тодоренко. Это произошло на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска». Во время речи мужа, продюсера Иосифа Пригожина, о семье артистка рассказала про пополнение у Регины Тодоренко и Влада Топалова. В июне Тодоренко перестала скрывать третью беременность.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Они воспитывают двух сыновей — Михаила и Мирослава.

Ранее Регина Тодоренко купила автомобиль за 14 млн рублей.