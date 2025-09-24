На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-стилист Пи Дидди подал на него в суд за сексуальное насилие

Стилист Нэш подал иск о насилии против рэпера Пи Дидди
xPHOTOlinkx/xMediaPunchx/Global Look Press

Экс-стилист рэпера Пи Дидди Деонте Нэш подал на него в суд, обвиняя в сексуальном и физическом насилии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на текст иска.

По словам адвокатов Нэша, Пи Дидди превратил мечту истца стать знаменитым стилистом в кошмар и в течение 10 лет каждый день подвергал его «сексуальному и физическому насилию, домогательствам, преследованию, принуждал к участию в торговле людьми, унижал достоинство, угрожал его жизни и благополучию, контролировал и манипулировал».

Адвокаты стилиста утверждают, что Пи Дидди якобы использовал свой авторитет, чтобы заставить Нэша выполнять его приказы и держать его под контролем. Стилист говорит, что продолжал получать угрозы даже после увольнения и до сих пор не чувствует себя в безопасности.

Деонте Нэш потребовал компенсации нанесенного ущерба и слушания своего дела в суде присяжных.

В июле 2024 года бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила Пи Дидди в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. В мае звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как пострадала на вечеринке Пи Дидди.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

В июле 2025 года суд присяжных признал Пи Дидди виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией и оправдал по самым серьезным обвинениям — сговору с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Комбсу грозило пожизненное заключение, теперь ему могут назначить дл 20 лет лишения свободы.

Ранее жертва Пи Дидди попросила выпустить его из тюрьмы.

