В Госдуме ответили на идею запрета добрачных отношений звезд: «Хватит уже»

Депутат Останина выступила против идеи запрета добрачных отношений звезд
Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против запрета на демонстрацию добрачных отношений звездами шоу-бизнеса. Ее слова передает портал «Страсти».

«Хватит уже запрещать. Запретить надо высказывания подобного рода и придумки, которые пугают наших граждан», — отметила депутат.

Останина усомнилась, что рассказы о добрачных связях звезд как-то скажутся на гражданах России.

«Если только эксперты докажут, что появление того же Киркорова на телеканале побудило, например, кого-то сменить пол, и чья-то мама обратилась с такой претензией, тогда это уже предмет судебного разбирательства», — заявила общественница.

Идею запретить демонстрацию добрачных отношений звезд предложил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что многие артисты пропагандируют «непонятные ценности». В пример он привел Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

По мнению Останиной, ни Киркоров, ни Басков не являются лидерами общественного мнения.

Ранее Драпеко защитила «Сектор Газа» и Круга перед Госдумой.

