Фильм о Лермонтове откроет фестиваль в Геленджике

Фестиваль «Маяк» пройдет с 4 по 9 октября в Геленджике. Об этом сообщает Кинопоиск.

Фильмом открытия стала драма Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Главную роль исполнил комик Илья Озолин. В основную программу мероприятия вошло 10 фильмов, также состоится конкурс короткометражных картин.

По словам программного директора Станислава Тыркина, фестиваль посвящен семейным проблемам. Во многих проектах поднимется тема отношений родителей и детей.

«Пожалуй, это самая разнообразная программа «Маяка» за три года: дебютанты соседствуют в ней с мастерами уровня Светланы Проскуриной, впервые в конкурсе и полнометражный мультфильм — «На выброс» дважды номинанта «Оскара» Константина Бронзита — современная сказка и важное экологическое и гуманистическое послание», — поделился Тыркин.

В рамках конкурсной программы покажут такие проекты, как «Здесь был Юра» Сергея Малкина; «Картины дружеских связей» Софьи Райзман; «Мой сын» Вячеслава Клевцова; «На выброс» Константина Бронзита; «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной; «Огненный мальчик» Надежды Михалковой; «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой; «Прозрачные земли» Дмитрия Давыдова; «Фейерверки днем» Нины Воловы; «Хорошая жизнь» Татьяны Рахмановой.

