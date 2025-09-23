Звезда «Гарри Поттера» заявила, что «ее жизнь достигла дна»

Эмма Уотсон: я так много и долго работала, что моя жизнь достигла дна

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон заявила изданию Metro, что «ее жизнь достигла дна».

По словам актрисы, семилетний перерыв в карьере обусловлен тем, какое давление на нее оказывала слава в начале карьеры. Однако сейчас она заявила, что скучает по актерской работе. Описывая актерскую игру как «глубокую форму медитации», она также сказала, что глубоко скучает по ощущению свободы, которую дает актерская игра.

«Самое главное, на самом деле — это основа твоей жизни — это твой дом, друзья и семья. Думаю, я так много работала так долго, что моя жизнь как бы достигла дна», — поделилась Уотсон.

В середине июля BBC сообщал, что Уотсон лишили водительских прав из-за превышения скорости.

Эмме Уотсон запретили водить автомобиль на шесть месяцев после того, как она превысила скорость на своем Audi S3 в Великобритании. Актриса ехала со скоростью 60 км/ч в зоне ограничения скорости 48 км/ч в Оксфорде, Англия, 31 июля прошлого года. Помимо шестимесячного запрета на вождение, актриса также была оштрафована на £1044, который ей необходимо оплатить в течение 28 дней. Нарушение было зафиксировано камерой контроля скорости на дороге с ограниченным доступом. Уотсон получила обвинение по почте и признала себя виновной.

