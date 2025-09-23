На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Гарри Поттера» заявила, что «ее жизнь достигла дна»

Эмма Уотсон: я так много и долго работала, что моя жизнь достигла дна
close
Neil Hall/Reuters

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон заявила изданию Metro, что «ее жизнь достигла дна».

По словам актрисы, семилетний перерыв в карьере обусловлен тем, какое давление на нее оказывала слава в начале карьеры. Однако сейчас она заявила, что скучает по актерской работе. Описывая актерскую игру как «глубокую форму медитации», она также сказала, что глубоко скучает по ощущению свободы, которую дает актерская игра.

«Самое главное, на самом деле — это основа твоей жизни — это твой дом, друзья и семья. Думаю, я так много работала так долго, что моя жизнь как бы достигла дна», — поделилась Уотсон.

В середине июля BBC сообщал, что Уотсон лишили водительских прав из-за превышения скорости.

Эмме Уотсон запретили водить автомобиль на шесть месяцев после того, как она превысила скорость на своем Audi S3 в Великобритании. Актриса ехала со скоростью 60 км/ч в зоне ограничения скорости 48 км/ч в Оксфорде, Англия, 31 июля прошлого года. Помимо шестимесячного запрета на вождение, актриса также была оштрафована на £1044, который ей необходимо оплатить в течение 28 дней. Нарушение было зафиксировано камерой контроля скорости на дороге с ограниченным доступом. Уотсон получила обвинение по почте и признала себя виновной.

Ранее отец Эммы Уотсон сделал предупреждение актерам нового «Гарри Поттера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами