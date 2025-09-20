Татьяна Лазарева об эмоциональном состоянии в Испании: «Далеко не всегда хочу жить!»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что ее переезд в Испанию был обусловлен только климатом — и больше знаменитость ничего не привлекает в этой стране. Об этом Лазарева сообщила во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

«Ничего [не привлекает в Испании], живу я тут. Мне тепло здесь и все. Кроме этого, меня ничего не притягивает. Я даже языка не знаю. Меня Франция гораздо больше притягивает, поскольку французский я знаю, но там нет такого климата», — заявила знаменитость.

Также Лазарева призналась, отвечая на вопрос интернет-пользовательницы, что иногда сталкивается с эмоциональным выгоранием и нехваткой творческих сил.

«Далеко не каждое утро я встаю и могу что-то креативить, хочу жить и имею на это силы. Не всегда!» — отметила она, а затем продолжила: «Когда я выжимаю из себя все, то просто лежу. Просто не встаю. Разрешаю себе спать, не отвечать на огромное количество звонков».

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

