На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Васильев «как бомжей» прогнал жену и дочь тренера Карпина во Франции

Mash: историк моды Васильев оскорбил жену и дочь тренера Карпина во Франции
true
true
true
close
Алексей Филиппов/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во Франции произошел конфликт между историком моды Александром Васильевым и супругой главного тренера сборной России по футболу Дарьей Карпиной. Об этом сообщает Mash.

Карпина совершала в Монако покупки вместе со своей 15-летней дочерью и услышала русскую речь. Узнав Васильева, женщина обрадовалась встрече со знаменитостью, однако получила холодный прием. По словам Карпиной, экс-ведущий «Модного приговора» посмотрел на них «как на бомжей».

«Сказал, что проводит здесь частную экскурсию, так что, если дамы хотят его слушать, — пусть платят. Девочки обиделись», — сказано в посте.

Также Telegram-канал раскрыл, что Дарья Карпина потратила во Франции около 1 млн рублей. Она остановилась в самом дорогом отеле Ниццы, где стоимость номера составляет 80 тыс. рублей в сутки.

На данный момент телеведущий Александр Васильев проживает во Франции. У него есть французское и литовское гражданство. В октябре 2023 года историк моды признавался, что работает не в России, поскольку на родине он находится «в черном списке». Историк моды проводит во Франции лекции на тему «Эротизм и мода». Стоимость билета на мероприятие — 25 тыс. рублей.

Ранее Иван Дорн объяснил, почему продолжает петь на русском языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами