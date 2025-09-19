Васильев «как бомжей» прогнал жену и дочь тренера Карпина во Франции

Во Франции произошел конфликт между историком моды Александром Васильевым и супругой главного тренера сборной России по футболу Дарьей Карпиной. Об этом сообщает Mash.

Карпина совершала в Монако покупки вместе со своей 15-летней дочерью и услышала русскую речь. Узнав Васильева, женщина обрадовалась встрече со знаменитостью, однако получила холодный прием. По словам Карпиной, экс-ведущий «Модного приговора» посмотрел на них «как на бомжей».

«Сказал, что проводит здесь частную экскурсию, так что, если дамы хотят его слушать, — пусть платят. Девочки обиделись», — сказано в посте.

Также Telegram-канал раскрыл, что Дарья Карпина потратила во Франции около 1 млн рублей. Она остановилась в самом дорогом отеле Ниццы, где стоимость номера составляет 80 тыс. рублей в сутки.

На данный момент телеведущий Александр Васильев проживает во Франции. У него есть французское и литовское гражданство. В октябре 2023 года историк моды признавался, что работает не в России, поскольку на родине он находится «в черном списке». Историк моды проводит во Франции лекции на тему «Эротизм и мода». Стоимость билета на мероприятие — 25 тыс. рублей.

