Элтон Джон превратил свое тело в украшения для близких: «Это только начало»

RadarOnline: певец Джон оставит близким ожерелье из своих коленей после кончины
Vianney Le Caer/AP

Певец Элтон Джон признался в документальном фильме «Прикосновение к золоту», что намерен оставить ожерелье, сделанное из своих коленных чашечек, пробирки с кровью и украшения из праха для близких после своей кончины. Об этом сообщает RadarOnline.

Ожерелье, раскрыл Джон, он разработал с помощью ювелира Тео Феннелла. Певец вспомнил, что хирург был очень удивлен, когда услышал его просьбу о сохранении коленных чашечек. Певец выгравировал на украшении надпись: «Я больше не буду кланяться ни одному человеку».

«Элтон ясно дал понять, что коленные чашечки — это только начало. Он уже говорил, что хочет оставить сыновьям пробирки с кровью и позаботиться о том, чтобы из его праха тоже сделали украшения», — заявил инсайдер изданию.

В окружении Джона пояснили, что певец считает подобные реликвии частью своего наследия. Он уверен, что таким образом останется в сердцах своих близких даже после ухода.

Также знакомые британского артиста признались, что 78-летний артист не боится говорить о своей кончине и даже «необычайно откровенен» в подобных разговорах.

