«Врачи прилюдно изнасиловали»: Ирина Горбачева вспомнила, как лежала в больнице в 15 лет

Актриса Горбачева призналась, что стала жертвой медицинского произвола в 15 лет
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Горбачева стала гостьей шоу «Стыдно знать» Азамата Мусагалиева, где откровенно рассказала о травмирующем опыте, пережитом в 15-летнем возрасте во время публичного медицинского осмотра. Выпуск опубликован на VK Видео.

Горбачева лежала в клинике акушерства и гинекологии матери и ребенка, где ее готовили к операции. Во время одного из гинекологических осмотров в кабинет без предупреждения вошла группа из 15 студентов-медиков во главе с преподавателем.

«У меня никто не спрашивает [согласия]. Мне 15 лет. И заходят эти подростки, которым от силы лет 20, становятся и начинают смотреть, как проходит мое обследование. Причем оно шло долго и подробно: на мне показывали, как надо проводить осмотр», — вспомнила звезда.

Актриса рассказала, что под конец обследования врач предложила студентам возможность практического участия в осмотре — и один из учащихся согласился.

«Врач еще проверяла меня ректально, а потом сказала ребятам: «Кто-нибудь хочет попробовать?» Один парень согласился, но после него никого не было», — отметила она.

По словам Горбачевой, из-за полученной после обследования травмы она долгое время избегала посещения медицинских учреждений.

«Я не то, чтобы стыд испытала [в тот момент]. У меня было ощущение, что меня сейчас прилюдно изнасиловали врачи. Мне было стыдно говорить об этом родным. Я была в шоке и тотальном стыде. Потом долго к врачам не ходила», — подытожила знаменитость.

Ранее сообщалось, что актера Илью Деля после падения из окна доставили в реанимацию.

