На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киркоров о падении на фестивале: «В этом весь я»

Певец Филипп Киркоров вспомнил о тяжелом состоянии колена после падения
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что чувствует себя хорошо после травмы, которую получил 21 августа при падении с лестницы на открытии фестиваля «Новая волна». Его слова передает ТАСС.

Киркоров заверил, что на данный момент его здоровью ничего не угрожает и он находится в нормальном состоянии.

«Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся. «Лопни, но держи фасон», — учила меня Людмила Гурченко», — отметил исполнитель.

Певец вспомнил, что в момент падения продолжил выступление, не чувствуя боли — и только после выхода со сцены начал хромать. Причиной происшествия артист назвал недостаток времени на репетиции.

«Но ничего… Значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров», — заключил он.

Накануне певица Алла Пугачева призналась в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Пугачева рассказала, что все в ее окружении попросили «помочь Филиппчику» и сделать его популярным артистом.

Ранее друг Петросяна раскрыл главный секрет его успеха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами