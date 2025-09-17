Киркоров о падении на фестивале: «В этом весь я»

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что чувствует себя хорошо после травмы, которую получил 21 августа при падении с лестницы на открытии фестиваля «Новая волна». Его слова передает ТАСС.

Киркоров заверил, что на данный момент его здоровью ничего не угрожает и он находится в нормальном состоянии.

«Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся. «Лопни, но держи фасон», — учила меня Людмила Гурченко», — отметил исполнитель.

Певец вспомнил, что в момент падения продолжил выступление, не чувствуя боли — и только после выхода со сцены начал хромать. Причиной происшествия артист назвал недостаток времени на репетиции.

«Но ничего… Значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров», — заключил он.

Накануне певица Алла Пугачева призналась в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Пугачева рассказала, что все в ее окружении попросили «помочь Филиппчику» и сделать его популярным артистом.

Ранее друг Петросяна раскрыл главный секрет его успеха.