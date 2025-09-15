Протеже Киркорова о знакомстве с народным артистом: «Балдею от счастья»

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, в подкасте «Ничего святого» на сервисе «Звук» рассказала о знакомстве с народным артистом России.

На одном из шоу Овсянникова обратила внимание, что Киркоров сидит в телефоне, когда ему скучно выступление. Однако, по словам певицы, на ее номере народный артист отложил гаджет и смотрел на нее. Марго отметила, что тогда у нее плохо работал микрофон – ее было практически не слышно. Но, как уверила знаменитость, она красиво танцевала.

После номера продюсер Овсянников познакомил ее с Киркоровым.

«Мой продюсер подвел меня к Филиппу со словами: «Филипп, познакомьтесь, это MARGO. Мы вас очень любим!». И Филипп ответил: «MARGO, вы издали напомнили мне молодую Мадонну. Вы такая же танцевальная!». В тот момент для меня ничего не имело значения. Когда тебя называет молодой Мадонной король шоу-бизнеса, самый мощный артист страны, ты просто обязан обалдеть от счастья», — поделилась исполнительница.

Марго уверена, что Киркоров превратил ее в «отдельную единицу — артистку, звезду, легенду». Она также высмеяла то, что ее называют бездарной. По мнению певицы, она родилась звездой, которую огранил Киркоров.

Овсянникова также анонсировала два совместных трека с Киркоровым, которые выйдут до конца 2025 года.

Ранее Lil Pump подарил протеже Киркорова сумку за 180 тыс. рублей.