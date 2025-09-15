На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Теряющий зрение Башмет обратился к врачам

Mash: Башмету может понадобиться замена хрусталика
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Дирижер и альтист Юрий Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи диагностировали у теряющего зрение народного артиста СССР прогрессирующую катаракту, уточняет издание.

По данным канала, Башмету пришлось провести в больнице день, после чего его выписали и назначили капли в глаза. Ему может понадобиться операция по замене хрусталика.

Связаться с самим Башметом по поводу состояния его здоровья представителям канала не удалось.

Юрию Башмету 72 года, он лауреат Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий Российской Федерации (1993, 1995, 2000, 2013) и премии «Грэмми» (2008).

Накануне голливудская актриса София Вергара пропустила церемонию вручения премии «Эмми» из-за госпитализации.

Ранее сына Бари Алибасова разозлили сообщения о кончине отца.

