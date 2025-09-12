Niletto о творчестве Розенбаума: «Уличный парень и блатные ребята»

Певец Niletto признался, что Розенбаум вдохновил его взяться за гитару

Исполнитель хита «Худи» Niletto назвал в беседе с «Газетой. Ru» Александра Розенбаума одним из самых значимых деятелей российской музыкальной культуры.

«Это один из самых талантливых, уважаемых и искренних творцов. Его песни для меня уникальны тем, что в них объединяются разные образы: щеголеватый уличный парень, блатные ребята, простые романтики, которые хотят петь о любви, патриотичные истории жителей Одессы и Кубани», — пояснил артист.

Niletto признался, что восхищается уникальностью художественного стиля Розенбаума, а гитарные партии барда мотивируют его совершенствовать собственное мастерство.

«Больше всего мне нравится, что Александр Яковлевич на протяжении всей карьеры остается предан своему видению и творческой мысли. При этом его композиции могут и сейчас заинтересовать молодое поколение: они погружают в атмосферу других эпох и вдохновляют», — заявил он.

12 сентября Niletto выпустил авторскую интерпретацию песни «Вальс-бостон» Александра Розенбаума при поддержке Яндекс Музыки. Выход сингла приурочен к премьере мюзикла-откровения по творчеству барда. Новая версия композиции сохранила атмосферу оригинала, но обрела новые смыслы.

«Послушав песни Александра Яковлевича, хочется взяться за гитару и научиться играть — меня очень вдохновляют красивые сложные аккорды в его мелодиях. Я и сам недавно начал учить его композиции, например, «Вещую судьбу», — добавил Niletto.

