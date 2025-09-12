На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бикович об эволюции «Холопа», в котором не будет Тарасовой: «Перевоспитываем семью»

Актер Бикович заявил, что в третьем «Холопе» его герой сосредоточится на самовоспитании
true
true
true
close
Кинокомпания «Централ Патнершип»

Сербский актер Милош Бикович рассказал об эволюции сюжета и своего персонажа в третьей части фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Артиста цитирует ТАСС.

«В третьей части мы перевоспитываем семью. Что касается Гриши — это уже вопрос не о перевоспитании, а о самовоспитания», — говорит он.

По словам Биковича, через главного героя авторы хотят показать, как человек может воспитывать себя, саморазвиваться, работать над собой. Главная цель героя, продолжил он, — понять, может ли он любить и нести ответственность за другого человека.

Бикович добавил, что полюбил своего персонажа, и назвал Гришу «дурындой», который «старается, хочет быть хорошим».

Премьера новой части франшизы «Холоп» состоится 12 июня 2026 года. В картине также снимаются Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.

Из списка артистов третьего «Холопа» пришлось убрать актрису Аглаю Тарасову. Ее в начале сентября задержали с наркотиками в аэропорту «Домодедово».

Ранее съемки «Мистера и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном перенесли из-за проблем с актерским составом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами