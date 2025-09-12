Бикович об эволюции «Холопа», в котором не будет Тарасовой: «Перевоспитываем семью»

Актер Бикович заявил, что в третьем «Холопе» его герой сосредоточится на самовоспитании

Сербский актер Милош Бикович рассказал об эволюции сюжета и своего персонажа в третьей части фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Артиста цитирует ТАСС.

«В третьей части мы перевоспитываем семью. Что касается Гриши — это уже вопрос не о перевоспитании, а о самовоспитания», — говорит он.

По словам Биковича, через главного героя авторы хотят показать, как человек может воспитывать себя, саморазвиваться, работать над собой. Главная цель героя, продолжил он, — понять, может ли он любить и нести ответственность за другого человека.

Бикович добавил, что полюбил своего персонажа, и назвал Гришу «дурындой», который «старается, хочет быть хорошим».

Премьера новой части франшизы «Холоп» состоится 12 июня 2026 года. В картине также снимаются Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.

Из списка артистов третьего «Холопа» пришлось убрать актрису Аглаю Тарасову. Ее в начале сентября задержали с наркотиками в аэропорту «Домодедово».

