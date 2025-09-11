На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мужчина — не коза на веревке»: Волочкова высказалась о возможном романе Борисова и Асмус

Волочкова заявила, что не осуждает возможный роман Борисова и Асмус
Предоставлено Анастасией Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Газетой.Ru» ответила на вопрос о слухах, касающихся возможного романа между актерами Юрой Борисовым и Кристиной Асмус.

«Я никогда никого не осуждаю и не могу давать оценку человеку, с которым даже не знакома. Могу сказать вам одно — не про Борисова, а просто в целом. Мужчина — это не коза на веревке. Любая женщина может сделать так, что от нее мужчина не уйдет. И мужчина может сделать так, что женщине не захочется посмотреть налево», — сказала артистка.

Слухи о романе между Асмус и Борисовым появились в сентябре 2025 года — после публикации актрисой поста с новым возлюбленным, личность которого осталась неизвестной. Борисов, номинант «Оскара» за роль в «Аноре», с 2014 года состоит в браке с коллегой Анной Шевчук, пара воспитывает двух дочерей.

Ранее Асмус впервые показала фото с новым возлюбленным.

