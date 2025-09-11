На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иерусалиме спустя 800 лет зазвучал старейший в мире христианский орган

AP: в Иерусалиме музыкант Каталунья сыграл на 800-летнем христианском органе
true
true
true
close
Mahmoud Illean/AP

В Иерусалиме спустя 800 лет заиграл старейший в мире христианский орган — музыкант Давид Каталунья исполнил на нем литургическое песнопение Benedicamus Domino Flos Filius. Об этом пишет Associated Press (AP).

Уникальный инструмент, сохранивший подлинные бронзовые трубы XI века, будет храниться в музее Terra Sancta в Старом городе Иерусалима, неподалеку от Вифлеемской церкви, где он находился изначально.

По данным исследователей, в XI веке орган привезли в Вифлеем крестоносцы. Он прослужил 100 лет, после чего его закопали в земле, чтобы уберечь от мусульманских войск. В 1906 году рабочие случайно наткнулись на древний инструмент во время раскопок при строительстве францисканского хосписа для паломников.

В апреле научный журнал Antiquity опубликовал исследование, в котором сообщалось, что международная группа археологов обнаружила в Омане редкую находку — пару медных цимбал возрастом более 4000 лет. Как отмечает археолог Халед Дуглас, находка ставит под вопрос существующие теории о происхождении и развитии музыкальных инструментов на Ближнем Востоке.

Ученые предполагают, что цимбалы использовались в религиозных ритуалах и храмовых церемониях. Их обнаружение свидетельствует о важной роли музыки в культурном обмене между древними цивилизациями Персидского залива.

Ранее археологи нашли в Испании древнее поселение, процветавшее без вождей более 1000 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами