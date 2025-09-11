В Иерусалиме спустя 800 лет зазвучал старейший в мире христианский орган

В Иерусалиме спустя 800 лет заиграл старейший в мире христианский орган — музыкант Давид Каталунья исполнил на нем литургическое песнопение Benedicamus Domino Flos Filius. Об этом пишет Associated Press (AP).

Уникальный инструмент, сохранивший подлинные бронзовые трубы XI века, будет храниться в музее Terra Sancta в Старом городе Иерусалима, неподалеку от Вифлеемской церкви, где он находился изначально.

По данным исследователей, в XI веке орган привезли в Вифлеем крестоносцы. Он прослужил 100 лет, после чего его закопали в земле, чтобы уберечь от мусульманских войск. В 1906 году рабочие случайно наткнулись на древний инструмент во время раскопок при строительстве францисканского хосписа для паломников.

В апреле научный журнал Antiquity опубликовал исследование, в котором сообщалось, что международная группа археологов обнаружила в Омане редкую находку — пару медных цимбал возрастом более 4000 лет. Как отмечает археолог Халед Дуглас, находка ставит под вопрос существующие теории о происхождении и развитии музыкальных инструментов на Ближнем Востоке.

Ученые предполагают, что цимбалы использовались в религиозных ритуалах и храмовых церемониях. Их обнаружение свидетельствует о важной роли музыки в культурном обмене между древними цивилизациями Персидского залива.

Ранее археологи нашли в Испании древнее поселение, процветавшее без вождей более 1000 лет.