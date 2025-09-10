Мишустин поздравил Ларису Долину: «Блистательная певица»

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил певицу Ларису Долину с днем рождения. Его обращение опубликовано на сайте правительства РФ.

10 сентября Долиной исполнилось 70 лет. Мишустин отметил, что артистка делает многое для воспитания нового поколения исполнителей. Он заявил, что труд певицы достоин признания и благодарности.

«Блистательная певица, Вашему многогранному таланту подвластны самые разные стили. Ваш голос украшает концертные программы, звучит в эфире, на радиоволне и, конечно, в сердцах слушателей разных поколений. Каждый выход на сцену дарит им встречу с настоящим, большим искусством», — заявил председатель правительства России.

Мишустин пожелал Долиной творческих успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.

В августе Долина рассказала, как отметит свой юбилей. По словам Долиной, 70-летие она встретит на сцене творческим вечером «В кругу друзей» 10 сентября в Кремле. В концерте примет участие хор Музыкальной академии Долиной, большой оркестр «Русская филармония» и ее коллектив «Долина бэнд». Артистка пообещала, что сменит на сцене множество костюмов.

