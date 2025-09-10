На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Артем Быстров раскрыл, на какую роль не пошел бы

Актер Быстров признался, что не сыграл бы роль отца с больными раком детьми
Павел Бедняков/РИА Новости

Актер Артем Быстров признался, что никогда не согласится на роль отца, у которого дети неизлечимо больны раком. Его слова передает NEWS.ru.

По мнению Быстрова, актер, взявшись за серьезную роль, должен быть уверен, что не приносит вреда отрасли, в которую заходит.

«Порой кино иногда купирует какие-либо вещи. И мы представляем тему не совсем в том свете, как казалось бы. Натягивать на себя какие-то такие предлагаемые обстоятельства не очень-то хотелось бы», — объяснил артист.

В фильмографии Артема Быстрова более 70 ролей. Он сыграл в таких картинах, как «Дурак», «Чебурашка», «Первый на Олимпе», «Опасная близость», «Дети перемен», «Монастырь», «Контейнер», «Крик тишины», «Т-34», «Триггер», «Отчим», «Метод», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Оптимисты», «Лихие».

В июне Павел Табаков признался, что его табу в кино зависят от съемочной команды. По словам актера, он не против что-либо сделать для проекта, если съемочная группа внушит ему уверенность о необходимости этого.

Табаков отметил, что постельные и откровенные сцены — это непосредственная часть работы актеров. Он заявил, что гибок в этом плане.

Ранее Катя Лель обратилась за помощью в РФ из-за пропажи мужа во Франции.

