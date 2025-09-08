На ТВ пройдет марафон советских фильмов, вошедших в мировое кино

Марафон признанных в мировом кино советских фильмов пройдет на ТВ

Киномарафон «Золотая коллекция фестивалей» пройдет с 12 по 14 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

В рамках марафона канал покажет пять картин студии «Мосфильм», которые получили признание фестивалей, а также вошли в золотой фонд мирового кино.

Киномарафон стартует 12 сентября в 15:00 с советско-японской ленты «Дерсу Узала». Картина удостоилась приза на 48-й премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Далее в 17:35 зрители смогут посмотреть фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», рассказывающий о судьбе юного партизана-разведчика. Картина была включена в программу многих фестивалей и собрала большое количество наград, включая главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва».

В 19:20 в эфир выйдет картина Михаила Калатозова «Летят журавли», удостоившаяся «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в 1958 году. В 21:05 марафон продолжит оскароносная мелодрама «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

Завершится марафон в 23:45 показом четырех фильмов экранизации произведения Льва Толстого «Война и мир». Картина режиссера Сергея Бондарчука стала одним из самых дорогостоящих и масштабных проектов в советском кинематографе. Фильм получил несколько престижных номинаций и призов, включая премии «Оскар» и «Золотой глобус».

13 сентября телеканал покажет «Золотую коллекцию танцев» в фильмах «Мимино», «Зимний вечер в Гаграх», «Будьте моим мужем», «Родня» и «Афоня». А 14 сентября зрители увидят «Золотую коллекцию цитат» в лентах «Покровские ворота», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи», «Кин-дза-дза!».

