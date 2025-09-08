Сын Шварценеггера тайно женился

Актер Патрик Шварценеггер сыграл тайную свадьбу с моделью Эбби Чемпион. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, церемония бракосочетания состоялась в частном загородном гольф-клубе на утесе с видом на озеро Кер-д'Ален в штате Айдахо. На торжестве среди гостей присутствовали мать и отец Патрика – журналистка Мария Шрайвер и звезда боевиков Арнольд Шварценеггер. Родители и сестра Эбби Чемпион также посетили свадьбу.

В DailyMail отметили, что стоимость свадеб в этом частном загородном гольф-клубе начинается от $20 тысяч за три дня (около 1,6 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер в 1986 году женился на тележурналистке Марии Шрайвер. Она родила от актёра дочерей Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения, иногда они встречаются на семейных праздниках. По словам артиста, он всегда будет благодарен Шрайвер за детей и прожитые вместе годы.

