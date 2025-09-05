На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван главный романтик русской литературы

Писатель Александр Куприн писал о любви вдвое чаще своих современников
РИА Новости

Русский писатель Александр Куприн чаще других современников писал о любви в своих художественных текстах. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного Яндекс Книгами и Национальным корпусом русского языка.

В произведениях Куприна упоминание о любви встречается почти вдвое чаще, чем в текстах других писателей той же эпохи. Он пишет о ней как о страстном чувстве, которое остается с человеком на всю жизнь, и создает героев под стать – романтичных, ярких и смелых.

Среди наиболее встречающихся «мужских профессий» у Куприна — военные и представители интеллигенции. Например, на страницах прозы писателя часто можно увидеть офицеров, юнкеров, солдат, докторов, профессоров, а также студентов, учителей и генералов. Женские персонажи Куприна обычно являются хозяйками, царицами, горничными или актрисами.

Самые частые имена героинь у автора «Гранатового браслета» — Олеся, Зинаида, Любка, Анна, Тамара и Вера, а среди мужских имен лидируют Николай, Иван и Александр. Атмосфера произведений Куприна, отмечают исследователи, отличается особой романтикой. В его текстах вместо яркого солнца чаще встречаются описания ветра, снега и холода.

Исследование приурочено к 155-летию со дня рождения Александра Куприна, которое отмечается 7 сентября.

