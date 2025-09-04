Radiohead впервые за семь лет выйдут на сцену

Рок-группа Radiohead впервые за семь лет отправится в концертный тур

Британская рок-группа Radiohead впервые c 2018 года даст концерт, пишет The Rolling Stone.

Группа объявила, что осенью сыграет 20 концертов в Европе. Тур начнется 4 ноября с четырех выступлений в Мадриде, затем коллектив отправится в Болонью, Лондон, Копенгаген и Берлин.

Барабанщик Radiohead Фил Селуэй рассказал, что в прошлом году музыканты «просто так» собрались порепетировать.

«После семилетнего перерыва было очень здорово снова сыграть эти песни и восстановить связь с музыкальной идентичностью, которая глубоко засела в каждом из нас пятерых», — отметил Селуэй.

Он добавил, что после этого у Radiohead появилось желание вместе выступить.

«Пока что ограничимся только этими, но кто знает, к чему все это приведет», — заключил музыкант.

Как уточняется в статье, фанатам нужно зарегистрироваться на официальном сайте группы. Это можнно будет сделать с 10:00 (12:00 мск) 5 сентября по 22:00 (00:00 8 сентября мск) 7 сентября, а продажа билетов стартует 12 сентября.

В начале июля британская певица Пи Джей Харви выпустила альбом «I Inside the Old Year Dying». Он стал десятым в ее дискографии — и первым после семилетнего перерыва.

Ранее альбом Radiohead «OK Computer» воссоздали с помощью звуков Nintendo 64.