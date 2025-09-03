На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рита Дакота назвала ересью слухи о продаже квартиры

Певица Рита Дакота опровергла слухи о том, что продала квартиру с парковкой
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Рита Дакота в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла слухи о продаже недвижимости в Москве.

Дакота опубликовала переписку с соседом, который интересовался у нее подробностями продажи. Артистка объяснила, что это вранье. Она добавила, что СМИ также «приписали» ей каких-то несуществующих квартир и офисов.

«Пишет мне сосед мой московский. Мол, «за сколько продаешь парковку?» А я, блин, не продаю свою парковку. Люди, умоляю, не верьте СМИ, про меня вечно пишут ересь всякую, я уже давно внимания не обращаю», — отметила знаменитость.

25 августа Telegram-канал SHOT утверждал, что Дакота продала свою недвижимость в Москве.

Речь якобы шла о жилье в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной площадью 45,7 кв. м, его стоимость оценивают в 32 млн рублей, а также помещения в ЖК «Савеловский Сити» площадью 40,4 кв. м. Стоимость второго начинается от 12 млн рублей, заявлял SHOT.

Как утверждало издание, помимо этой недвижимости, Дакота оформила сделку по продаже двух квартир в ЖК «Савеловский Сити» площадью 29,9 кв. м и 89,8 кв. м.

Ранее Алина Загитова купила квартиру в Москве.

