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Умер французский актер Ален Делон

AFP: французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет

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Gwendoline Le Goff/Global Look Press

Французский актер Ален Делон умер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на AFP.

Артисту было 88 лет. Подробностей его родные пока не раскрыли.

Ровно за месяц до этого дочь звезды французского кино Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. Женщина добавила, что фотографии были сделаны с одобрения ее отца.

Кроме Анушки у Алена Делона осталось двое сыновей – Энтони и Ален-Фабьен.

В июне Анушка в личном блоге обратилась к отцу, написав трогательный пост, и поделилась архивным черно-белым фото, на котором целовала руку отцу.

Сын Алена Делона рассказывал, что его отец задумывался об эвтаназии. И сам актер признавался, что рассматривал этот вариант, отмечая, что с возрастом человек «имеет право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов».

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У Делона много почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

Ранее cуд поместил Алена Делона под режим усиленной опеки.

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