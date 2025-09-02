РИА: Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по делу о сексуализированном насилии

Актер Жерар Депардье снова предстанет во французском суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, суд разберет обвинение в сексуализированном насилии по отношению к актрисе Шарлотте Арно. Артистка утверждает, что в 2018 году коллега изнасиловал ее. Депардье моральным давлением принудил актрису к сексу.

Заявление Арно подала еще в 2020-м: актриса, которой на момент нападения было 22 года, заявила, что приходила к Депардье — другу своего отца — за советом. Расследование этого дела еще идет. Актер обвинения отвергает.

13 мая суд в Париже вынес приговор Депардье за сексуальные домогательства по отношению к двум женщинам на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. Доводы защиты, утверждавшей, что Депардье пусть и грубил, но руками никого не трогал, не убедили судью.

Жерара Депардье приговорили к 18 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере €20 тыс.

В общей сложности в домогательствах Жерара Депардье обвинили более 20 женщин — однако большинство исков были отвергнуты из-за недостатка улик или за давностью произошедшего.

