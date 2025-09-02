На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депардье вновь предстанет перед судом во Франции

РИА: Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по делу о сексуализированном насилии
true
true
true
close
Abdul Saboor/Reuters

Актер Жерар Депардье снова предстанет во французском суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, суд разберет обвинение в сексуализированном насилии по отношению к актрисе Шарлотте Арно. Артистка утверждает, что в 2018 году коллега изнасиловал ее. Депардье моральным давлением принудил актрису к сексу.

Заявление Арно подала еще в 2020-м: актриса, которой на момент нападения было 22 года, заявила, что приходила к Депардье — другу своего отца — за советом. Расследование этого дела еще идет. Актер обвинения отвергает.

13 мая суд в Париже вынес приговор Депардье за сексуальные домогательства по отношению к двум женщинам на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. Доводы защиты, утверждавшей, что Депардье пусть и грубил, но руками никого не трогал, не убедили судью.

Жерара Депардье приговорили к 18 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере €20 тыс.

В общей сложности в домогательствах Жерара Депардье обвинили более 20 женщин — однако большинство исков были отвергнуты из-за недостатка улик или за давностью произошедшего.

Ранее минкульт Украины включил актера Юрия Колокольникова в «черный список».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами