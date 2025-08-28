На концерте Кадышевой произошел скандал: «Люди тупо не вмещались»

Baza: на концерте Кадышевой чуть не произошла давка по вине организаторов

На концерт певицы Надежды Кадышевой, который состоялся 27 августа в Зеленом театре Москвы, продали больше билетов, чем вмещает себя площадка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на посетителей мероприятия.

Проблемы начались уже при входе на концерт — людей запускали через единственный проход, что привело к образованию огромной очереди. По словам зрительницы выступления, организаторам также пришлось расширять фан-зону, поскольку «люди тупо не вмещались».

«В итоге там скопилась огромная очередь, и не все смогли попасть на площадку вовремя. Может, это было и к лучшему — внутри чуть не возникла давка», — сказано в посте.

Одна из интернет-пользовательниц, которая ждала концерт на протяжении четырех месяцев, заявила, что оказалась вынуждена наблюдать за выступлением Кадышевой по телевизору из курилки театра.

«Вот так сходила! Ну хоть веночек доплыл. Несколько раз исполнив эту песню, искупился весь ад и наплевательское отношение к людям», — написала она.

Также, отмечает Baza, на концерте были замечены «неадекватные люди», которые, как предположили посетители, пронесли алкоголь на концерт.

