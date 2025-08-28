На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На концерте Кадышевой произошел скандал: «Люди тупо не вмещались»

Baza: на концерте Кадышевой чуть не произошла давка по вине организаторов
true
true
true
close
Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

На концерт певицы Надежды Кадышевой, который состоялся 27 августа в Зеленом театре Москвы, продали больше билетов, чем вмещает себя площадка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на посетителей мероприятия.

Проблемы начались уже при входе на концерт — людей запускали через единственный проход, что привело к образованию огромной очереди. По словам зрительницы выступления, организаторам также пришлось расширять фан-зону, поскольку «люди тупо не вмещались».

«В итоге там скопилась огромная очередь, и не все смогли попасть на площадку вовремя. Может, это было и к лучшему — внутри чуть не возникла давка», — сказано в посте.

Одна из интернет-пользовательниц, которая ждала концерт на протяжении четырех месяцев, заявила, что оказалась вынуждена наблюдать за выступлением Кадышевой по телевизору из курилки театра.

«Вот так сходила! Ну хоть веночек доплыл. Несколько раз исполнив эту песню, искупился весь ад и наплевательское отношение к людям», — написала она.

Также, отмечает Baza, на концерте были замечены «неадекватные люди», которые, как предположили посетители, пронесли алкоголь на концерт.

Ранее Лоза призвал Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) устроить «прощальный тур» после провала в Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами